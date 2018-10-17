МИД выразил надежду, что "мир узнает правду" об исчезновении Хашукджи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва внимательно следит за расследованием дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, РФ приветствует совместные действия Анкары и Эр-Рияда по расследованию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также отметила, что "ясности, несмотря на огромное количество комментариев, делу эту не добавило".
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.