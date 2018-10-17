МИД выразил надежду, что "мир узнает правду" об исчезновении Хашукджи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва внимательно следит за расследованием дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, РФ приветствует совместные действия Анкары и Эр-Рияда по расследованию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отслеживаем эту информацию. Хотела бы напомнить, что ситуацию уже прокомментировал (глава МИД РФ) Сергей Лавров, он сказал о том, что, конечно, нужна фактология. Правоохранительные органы должны выступать основным источником информации. Мы приветствуем те совместные действия, которые были объявлены Турцией и Саудовской Аравией по расследованию той информации, которая появилась", — сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что "ясности, несмотря на огромное количество комментариев, делу эту не добавило".

"Ориентироваться надо на данные правоохранительных органов, тем более, стороны уже приступили к совместным действиям. Очень хочется, чтобы по этой истории мир узнал правду и чтобы политические заявления шли после того, как правоохранительные органы озвучат свой вердикт", — заключила Захарова.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.