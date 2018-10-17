Монголия готова принять следующую встречу Трампа и Ким Чен Ына

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Власти Монголии открыты для проведения следующей встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар.

"Что касается этого вопроса, самое важно для нас – то, что происходят такие встречи, на уровне саммита, не важно, где. На самом деле, зависит от того, как им будет удобно. Мы открыты", — сказал министр. Он подчеркнул, что главная цель Монголии — "содействовать продолжению диалога".

Министр также подчеркнул, что власти страны также пригласили лидера КНДР посетить страну с официальным визитом в связи с тем, что в этом году отмечается 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Дипотношения между Северной Кореей и Монголией были установлены 15 октября 1948 года. В прошлом Монголию посещал президент КНДР Ким Ир Сен — дед нынешнего северокорейского лидера.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что новая встреча на высшем уровне США-КНДР может состояться в ближайшие два месяца. Южнокорейские СМИ при этом заявили, что встреча может пройти в середине ноября в Женеве или Стокгольме.