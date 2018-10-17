Политолог допустил, что в Германии пройдут досрочные выборы без Меркель

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Распад правящей коалиции в Германии возможен и он, скорее всего, приведет к досрочным выборам, в которых нынешний канцлер Ангела Меркель уже не будет принимать участия, считает немецкий политолог Александр Рар.

В Германии после выборов 2017 года в Бундестаг сохраняется нестабильная политическая ситуация. Традиционные правящие партии лишь спустя полгода смогли сформировать правительство, однако опросы общественного мнения и прошедшие в воскресенье выборы в ландтаг Баварии показали падение поддержки партий коалиции, прежде всего, Социал-демократической партии Германи (СДПГ). В немецкой прессе регулярно озвучивается мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Германия не будет прежней



По мнению Александра Рара, результат баварских выборов показал протестное голосование, но, тем не менее, это также и результат более фундаментальных изменений в германской политике.

"То, что в Германии происходит — изменения и даже обрушение партийной системы — оно происходит зеркально в отношении других европейских стран, всюду это происходит, не только в Германии. Поэтому нужно говорить о том, что Европа меняется — во всех странах, в том числе и в Германии, лидирующей стране Германии, мейнстримовые партии, которые были лидирующими на протяжении последних десятилетий после Второй мировой войны, маргинализируются, теряют поддержку населения", — заявил Рар РИА Новости в кулуарах заседания клуба "Валдай".

По его словам, в Германии происходят "колоссальные изменения в обществе, есть протестный электорат, но есть также заказ на другую политику".

"Что людям не нравится? Я думаю, главная проблема, главный вызов — это проблема беженцев, мигрантов, страх перед чужестранцами, которые в громадных масштабах, в массовом движении будут направляться в Европу, переходя границы, большой страх есть, что эти люди не ассимилируются, принесут ислам, другие обычаи, криминалитет, терроризм. Люди видят, что есть эта опасность, и протестуют против политики мейнстримовых партий, которые не закрывают дорогу этой миграции, голосуют против либеральной модели, которая проповедуют политику открытых дверей, голосуют за партии правого толка, которые выступают именно за то, чтобы Европа закрывалась", — пояснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что это лишь одна сторона медали.

"Другая — та, что в Германии есть очень сильный либеральный момент. Есть либеральные партии в Германии — партия "Зеленые", которая получила аж 18% на баварских выборах в традиционно консервативном регионе и победила в Мюнхене, столице Баварии. Это говорит, что нельзя смотреть на Германию, как на другие страны, где доминируют евроскептицизм. Есть очень сильные силы, которые требуют радикальной либерализации общества", — продолжил собеседник агентства.

В этом движении эксперт видит опасность — общество поляризируется. "У нас всегда была золотая середина — 80% были согласны (друг с другом), был консенсус в обществе и политике. Он сейчас теряется, и на краях появляется протестный электорат и справа, и слева. Германия действительно в этом отношении идет к многопартийной системе. Я думаю, что этот процесс очевиден, его остановить будет невозможно", — заявил Рар.

По его словам, это не придаст стране или ее политической системе больше стабильности.

"Трудно будет Германии. В Германии мейнстримовые партии привыкли создавать правительство с одним младшим партнером. Сейчас создавалась такая ситуация в Германии, что сформировать правительство из двух партий становится уже почти невозможным. На федеральном уровне это с трудом получилось. Так что мы идем в опасное время, когда правительство придется создавать из трех, а может и четырех партий, которые имеют разные точки зрения. Как на это будет смотреть избиратель, насколько это будет придавать системе стабильность, насколько эти партии действительно смогут создавать консенсус и вернуть Германию к "золотой середине" — это большой вопрос", — заявил эксперт.

Социал-демократы уходят в историю

Одним из слабых мест правящей коалиции в Германии считается СДПГ из-за ее низкого рейтинга, который бьет исторические рекорды. Александр Рар отметил, что со 100% уверенностью говорить о том, что партия ушла в прошлое, нельзя, но она находится на этом пути и явно потеряла статус "народной партии" (так в Германии называют ХДС и СДПГ как крупнейшие партии, которые со Второй мировой войны правили страной и пользовались наибольшей поддержкой населения).

"На сегодняшний день социал-демократическая партия — это не только в Германии, но и во всей Европе — уходит в историю. Нет больше запроса на классическую левую идею. Почему? Во-первых, можно сказать, что социальная справедливость существует в Европе в отличие от Америки, может быть, азиатских стран в ЕС создана уникальная система социально-рыночной экономики, которая удовлетворяет и запросы богатых, и бедных, одних слоев элит и более низких (социальных страт). Это устоялось, и поэтому нет больше запроса на классические марксистские, коммунистические, социалистические лозунги, чем пользовались левые партии на протяжении многих десятилетий, даже двух столетий, они уже не действуют в европейских обществах", — пояснил он.

При этом в германском обществе есть запрос на либеральные идеи, однако СДПГ не смогла его удовлетворить.

"Я думаю, что та партия, которая могла здесь больше всего наверстать, стать главной либеральной партией — это были "Зеленые". Они успешно это сделали, социал-демократы опоздали на этот поезд, они остались между всеми стульями. У них выход сейчас только один — становиться более левыми, но я уже сказал — эту нишу уже заняли, с одной стороны, "Зеленые", с другой стороны —классическая Левая партия, посткоммунистическая партия, которая тоже отбирает у них голоса. Я думаю, что социал-демократы, самая старая, самая традиционная партия в Германии, уходит в историю", — заявил эксперт.

Конец эпохи Меркель



По мнению Рара, в нынешних условия сценарий распада правящей коалиции возможен.

"Социал-демократы должны себя спасти. Они видят, что их электорат — даже члены этой партии, даже часть руководства партии — считают, что тот факт, что они, социал-демократы, находятся в коалиции как младший партнер с госпожой Меркель, идет этой партии во вред, то есть партия теряет поддержку населения, все больше и больше, просто уничтожается. Поэтому есть призывы в СДПГ выйти как можно скорее из коалиции", — пояснил он.

Партия попытается уйти в оппозицию, найти новую идентичность в более социальных, левых идеях и попытается отвоевать утраченный электорат у "Зеленой", у Левой партии и даже у "Альтернативы для Германии", чтобы опять восстановиться как народная партия. Однако сам эксперт не считает, что СДПГ сможет в этом преуспеть.

"Я думаю, что это иллюзорно, поезд уже был, но социал-демократы будут проводить внутренние бои за эту точку зрения и последствием таких баталий внутри СДПГ может быть выход из коалиции с Меркель", — заявил он.

Выход СДПГ из коалиции приведет к досрочным выборам, считает эксперт, поскольку Меркель не сможет реализовать свой первоначальный вариант коалиции — с "Зеленым" и Свободной демократической партией.

"Они обсуждали уже это (после выборов в 2017 году) и натолкнулись на очень существенные противоречия. С Меркель обе партии (по-отдельности) смогли создать коалицию, но они не договорятся между собой о ключевых моментах политики. Поэтому я этот вариант исключаю, придется идти на перевыборы", — заявил эксперт.

Прогнозировать же результаты выборов сейчас, по его мнению, сложно, но можно сказать точно, что они пройдут без бессменного лидера ФРГ на протяжении 13 лет, канцлера Ангелы Меркель.

"Можно говорить о том, что перевыборов никто не хочет, потому что никто не знает результата. Но уже точно можно сказать, что на перевыборы христианские демократы пойдут без Меркель", — заявил эксперт.

С Россией — просто бизнес



Отвечая на вопрос, как такие политические изменения могут сказать на отношениях Германии с Россией, Рар отметил, "тут вопрос не в самих партиях, не самой партийной системе, которая мешает сближению".

"Совсем другое мешает сближению. Во-первых, изменилось поколение. Ушли из политики и даже на другой свет те люди, которые помнили решающие моменты "Холодной войны", политики разрядки, которая была положительна, можно было договариваться с СССР по поводу многих облегчений, и то поколение политиков, которое на своей собственной шкуре объективно испытало объединение Германии", — отметил собеседник агентства.

По его словам, у части немецкой элиты был "комплекс благодарности" в отношении постсоветской России, поскольку она больше поощряла воссоединение Германии, чем другие страны, прежде всего, Великобритания и Франция. Эксперт добавил, что "этих людей больше нет в политике".

"Частично за сотрудничество с Россией выступает партия "Левых", но у нее тоже одно крыло этой партии. "Альтернатива для Германии" тоже выдвигает такие же предложения сотрудничать с Россией, но эта партия тоже не едина в этом мнении. Другие мейнстримовые партии почти ничего о России не говорят или очень мало движутся вперед, потому что они стоят на мнении, что нужно следовать ценностной модели, либеральной модели, а Россия туда не вписывается", — пояснил эксперт.

Главным же препятствием налаживанию отношений РФ и ФРГ эксперт назвал то, что Германия, по его словам, больше не хочет вести самостоятельную политику в отношении России, как это было раньше, и связана консенсусом внутри ЕС.

"Это значит, что в дух немецкой идентичности, немецкой внешней политики вошли все частично комплексы, страхи новых членов НАТО и ЕС — бывших стран Организации варшавского договора. То есть немецкая политика не может быть чисто немецкой в отношении России. Она будет немецко-польской, немецко-прибалтийской, немецко-венгерской, немецко-румынской, и это процесс осложняет, потому что в странах Восточной Европы есть очень сильный антироссийских рефлекс", — отметил Рар.

По словам политолога, "пока идет противостояние между элитами части стран Восточной Европы и России, здесь (в налаживании сотрудничества) ничего у Германии не получится".

"Единственный, кто пытается спасти теплые отношения — это бизнес-структуры, но там тоже ушли те менеджеры, которые помнят лучшие времена, а сейчас пришли чистые прагматики, которые подчиняются консенсусу на верхах", — добавил Рар.