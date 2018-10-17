В Грузии погибла туристка из России, сообщили СМИ

ТБИЛИСИ, 17 окт – РИА Новости. Туристка из России погибла в Грузии во время рафтинга на реке в регионе Сванетия, передает в среду грузинское агентство "Интерпрессньюс".

"В Сванетии во время рафтинга погибла туристка из России", — пишет агентство.

В МВД Грузии подтвердили РИА Новости информацию о гибели человека, но не уточнили гражданином какой страны он является. "Мы можем подтвердить, что несчастный случай произошел в регионе Сванетия в городе Местия. По факту начато следствие", — сообщили в ведомстве.