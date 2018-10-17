В Евросоюзе осудили обстрелы Израиля из Газы

Роственники палестинца, убитого в результате израильских авиаударов, на похоронах в секторе Газа. 17 октября 2018

Роственники палестинца, убитого в результате израильских авиаударов, на похоронах в секторе Газа. 17 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Ракетные и минометные обстрелы из Газы по Израилю должны быть немедленно прекращены, неизбирательные нападения на гражданских лиц абсолютно неприемлемы, заявила в среду европейская внешнеполитическая служба.

"Прошлой ночью ракета, выпущенная из Газы, попала в дом в израильском городе Беэр-Шева, еще одна, по сообщениям, упала у берегов центральной части Израиля. В ответ израильские силы нанесли удары по 20 целям в Газе. Ракетный и минометный огонь палестинских боевиков из Газы по Израилю должен быть немедленно прекращен", — говорится в заявлении.

"Неизбирательные нападения на гражданских лиц абсолютно неприемлемы. Основной приоритет сейчас — деэскалация. Необходимо разорвать порочный круг насилия. Только политическое решение может положить конец насилию", — отмечается в нем.

Одна из палестинских ракет минувшей ночью повредила жилой дом в 200-тысячном южном городе Беер-Шеве, вторая — упала в Средиземное море недалеко от Тель-Авива. В ответ израильская авиация атаковала порядка 20 объектов боевиков в секторе Газа.

Палестинский обстрел, первый за два месяца и пятый с начала года, обошелся без погибших и раненых с израильской стороны. В секторе Газа убит один палестинец, который попал под авиаудар по группе боевиков-ракетчиков.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС дистанцировалось от обстрелов Израиля, осудив их как "безответственную попытку" сорвать переговоры о долгосрочном урегулировании, которые идут при посредничестве Египта и ООН.