Король Испании совершил поездку в метро

МАДРИД, 17 окт – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI спустился в метро и проехал несколько станций — от "Соль" до "Чамартин", примерно по такому же маршруту ровно 99 лет назад 17 октября 1919 года ехал в первом составе мадридского метро его прадед король Альфонсо XIII – в день официального открытия столичной подземки.

Окруженный охраной, глава государства остался неузнанным многочисленными иностранными туристами, которые выходили из вагона, в тот момент, когда туда заходил глава государства. Зато с противоположной платформы пассажиры, увидев главу государства, начали кричать "Да здравствует Испания!", "Да здравствует король!".

Поездку на метро глава государства совершил в сопровождении министра промышленности Рейес Марото и главы правительства сообщества Мадрид Анхеля Гарридо. Доехав до станции "Чамартин", король посетил выставку "Исторические поезда", на которой представлены составы мадридского метрополитена, в том числе тот, в котором его прадед ехал 99 лет назад.

Строительство первого участка мадридского метрополитена продолжалось два года и три месяца, были построены четыре километра путей и восемь станций. Поезда ходили со скоростью 25 километров в час.

Одна из этих первых станций, "Чамбери", сейчас не действует. В 1960-е из-за открытия недалеко новой станции "Бильбао" было принято решение ее закрыть, поезда проезжали без остановки. Станция была заброшена, но десять лет назад здесь открыли музей – самый необычный в испанской столице. Сейчас на станции все в таком же виде, в каком было полвека назад.

На сегодняшний день мадридское метро занимает шестое место в мире по протяженности – 294 километра, 301 станция, которые расположены не только в столице, но и в пригороде (в общей сложности метро соединяет 12 муниципалитетов). В 2016 году его услугами воспользовались 585 миллионов человек, в 2017-м – 626 миллионов.