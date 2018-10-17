На Украине нашли "черный ящик" упавшего Су-27

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Найден "черный ящик" потерпевшего крушение во время учений на Украине самолета СУ-27УБ, его содержимое изучается, сообщил в среду глава министерства обороны Украины Степан Полторак.

Во вторник Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.

"Причины (крушения – ред.) пока неизвестны, но что касается самолета: он в этом году, если не ошибаюсь, в июле прошел ремонт и мы его получили с завода. Сейчас идет работа, "черный ящик" нашли, расследование проводится", — сказал Полторак, трансляцию вели украинские телеканалы.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" с участием военных из стран НАТО. В среду прошел митинг-реквием в память о погибших пилотах.