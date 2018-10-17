Еврокомиссия отвергла бюджет Италии на 2019 год

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Еврокомиссия отвергла проект бюджета Италии на 2019 год, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера.

"Предположение, что проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует существующим в ЕС обязательствам, подтвердилось", — заявил Эттингер.

Сообщается, что соответствующее письмо еврокомиссара Пьера Московиси поступит в Рим в четверг или пятницу.

В начале октября Московиси выразил озабоченность в связи с тем, что уровень структурного дефицита в госбюджете Италии может не соответствовать нормам Пакта стабильности и роста ЕС.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, сообщал центральный банк страны в июне текущего года.

В Евросоюзе существует Пакт стабильности и роста, который лимитирует, в частности, размер дефицита бюджета страны ЕС. Если эта норма не выполняется, в отношении такого государства может быть начата процедура принудительного снижения дефицита.