В Стамбуле турецкая полиция вошла в резиденцию консула Саудовской Аравии

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Турецкие полицейские вошли в резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле для ее обыска в рамках расследования дела исчезнувшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает в среду телеканал NTV.

Отмечается, что полиция имеет с собой оборудование, необходимое для обыска. Ранее в консульство вошли представители Саудовской Аравии в совместной рабочей группе по расследованию дела Хашукджи.

Накануне обыск в резиденции генконсула был отложен из-за отсутствия на месте представителей саудовской стороны в рабочей группе.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

Ранее во вторник генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи.