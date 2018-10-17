"Запах гари и дым": самолет Мелании Трамп развернули из-за неисправности

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Самолет первой леди США Меланьи Трамп вернулся на авиабазу морской авиации Эндрюс в Мэриленде из-за технической неисправности, сообщает RT.

По данным телеканала, сразу после набора высоты в самолете появился дым и запах гари, воздушному судну пришлось развернуться и совершить экстренную посадку.

"Проблема обнаружилась через десять минут после взлета по пути в Филадельфию", — также сообщил корреспондент CBS Марк Кноллер в твиттере.

Находящимся на борту журналистам раздали влажные полотенца.

По данным телеканала, никто из пассажиров не пострадал. Первая леди намерена продолжить запланированное путешествие, как только самолет будет готов.

Mrs Trump led off plane at Andrews after aircraft problem forced flight to Philadelphia to be aborted. Another aircraft being readied for the flight. (Pool photo by Meghan Walsh, Fox News.) pic.twitter.com/Xyrgpc06wW — Mark Knoller (@markknoller) 17 октября 2018 г.

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