Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Совет Европы выражает соболезнования в связи с трагедией в колледже в Керчи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"..Разрушительно…, трагически: нет ничего более важного, чем юные жизни", — сказал РИА Новости пресс-секретарь Дэниел Хольген от имени генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Мы выражаем наши соболезнования всем близким жертв", — добавил он.