Климкин назвал ситуацию между Россией и ПАСЕ победой Киева

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал победой Киева то, что вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ "отодвинут на далекую перспективу".

В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. В октябре 2018 года вице-спикер ГД Петр Толстой, комментируя решение ПАСЕ не обсуждать доклад по полномочиям делегаций в осеннюю сессию, заявил, что Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации.

"Я когда общался с нашей делегацией, сказал: "На войне, как на войне. Мы должны победить". В данном случае, кто мне говорит, что существуют такие правила или другие правила, существует процедура… я считаю, что для нас это безусловно победа… поскольку этот вопрос (возвращения делегации РФ в ПАСЕ – ред.) отодвинут на далекую перспективу", — сказал Климкин в среду.

Он также прокомментировал инцидент с российской съемочной группой в ПАСЕ, сказав, что украинская делегация имела право так эмоционально отреагировать.

Ранее представители украинской делегации на полях сессии ПАСЕ отказались общаться с российской съемочной группой в конструктивном ключе, выкрикивая при этом националистские лозунги. Депутат Алексей Гончаренко демонстративно надел резиновые перчатки и в испуге отпрянул, когда ведущая Ольга Скабеева попыталась к нему прикоснуться, а глава делегации из Киева Владимир Арьев закрыл перед ее носом дверь, заявив, что вход в комнату запрещен тем, кто поддерживает "оккупацию Крыма".

"Парламентарии могут себе это (эмоции – ред.) позволить. Каким образом – это конечно вопрос к ним. Но все что дает нам победу должно применяться", — сказал Климкин.

Комментируя вопрос журналистов о том, какие последствия ждут Украину после такого поведения делегации, он отметил, что МИД Украины будет помогать каждому члену ПАСЕ в процессе дискуссии понять, "что эмоции — это эмоции, а правила – это правила. Мы люди цивилизованные и всегда придерживаемся правил".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".