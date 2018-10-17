Климкин назвал ситуацию между Россией и ПАСЕ победой Киева

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал победой Киева то, что вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ "отодвинут на далекую перспективу".
"Я когда общался с нашей делегацией, сказал: "На войне, как на войне. Мы должны победить". В данном случае, кто мне говорит, что существуют такие правила или другие правила, существует процедура… я считаю, что для нас это безусловно победа… поскольку этот вопрос (возвращения делегации РФ в ПАСЕ – ред.) отодвинут на далекую перспективу", — сказал Климкин в среду.
Он также прокомментировал инцидент с российской съемочной группой в ПАСЕ, сказав, что украинская делегация имела право так эмоционально отреагировать.
"Парламентарии могут себе это (эмоции – ред.) позволить. Каким образом – это конечно вопрос к ним. Но все что дает нам победу должно применяться", — сказал Климкин.
Комментируя вопрос журналистов о том, какие последствия ждут Украину после такого поведения делегации, он отметил, что МИД Украины будет помогать каждому члену ПАСЕ в процессе дискуссии понять, "что эмоции — это эмоции, а правила – это правила. Мы люди цивилизованные и всегда придерживаемся правил".
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".