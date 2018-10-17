Индийский министр подал в отставку на фоне обвинений в домогательствах

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт — РИА Новости. Государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар, который оказался в центре скандала после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны журналисток, принял решение уйти в отставку.

"Поскольку я решил добиваться правосудия в суде в собственном качестве, я посчитал правильным уйти из министерства и оспаривать ложные обвинения в свой адрес также в личном качестве", — указал Акбар в официальном письме, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Скандал вокруг Акбара разразился после того, как на минувшей неделе против него выступила известная индийская журналистка Прия Рамани. Вскоре после этого Рамани поддержали 20 ее коллег, которые либо сами стали жертвами домогательств, либо, как они утверждают, были свидетельницами непристойного поведения со стороны чиновника.

Экс-госминистр отвергает все выдвинутые против него обвинения, отмечая их "ложный, необоснованный и дикий характер". Акбар считает, что этот скандал может быть попыткой опорочить его имя в преддверии приближающихся всеобщих выборов в Индии. Ранее он заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне продолжающегося скандала, а накануне подал иск о клевете в отношении обвинившей его журналистки. Как сообщили ранее РИА Новости в суде Patiala House в Нью-Дели, иск будет рассмотрен 18 октября.