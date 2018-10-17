В правительстве Франции осудили поведение Меланшона, толкнувшего прокурора

ПАРИЖ, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво считает шокирующими действия депутата, экс-кандидата в президенты республики Жана-Люка Меланшона, который во время обысков в штаб-квартире его партии "Непокорившаяся Франция" толкнул прокурора.

"Я считаю шокирующим, когда депутат…, который был кандидатом во время президентских выборов, физически толкает представителя судебной власти. Какой пример он дает молодым людям нашей страны?", — сказал Гриво на брифинге в среду, комментируя инцидент.

"Когда мы депутаты, члены правительства, мы должны иметь примерное поведение. Примерное — в отношении судебной власти, которая независимо исполняет свои функции в нашей стране", — подчеркнул он.

Как сообщили ранее французские СМИ, прокуратура Парижа начала расследование в Меланшона в связи с "угрозами" и "насилием в отношении лиц, наделенных властью".

Во вторник французская полиция провела обыски в квартире Меланшона, а также в домах его помощников. По данным СМИ, обыски проходили в рамках расследований фиктивного трудоустройства помощников европарламентариев и растраты государственных средств в ходе избирательной кампании. Французские телеканалы широко транслируют видео, на котором Меланшон бурно возмущается происходящими обысками и толкает прокурора.