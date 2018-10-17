Мэй прокомментировала ситуацию с выходом Великобритании из ЕС

ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что пока о "смерти" предложенного ею плана по условиям выхода Великобритании из ЕС речи не идет.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Недавно переговоры с ЕС зашли в тупик после того, как европейские страны отвергли предложенный британским премьером так называемый "план Чекерс". План, согласованный британским правительством в загородной резиденции премьера Чекерс, предусматривал сохранение зоны свободной торговли после Brexit и введение взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означало некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.

В среду в парламенте политический оппонент Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин задал ей вопрос, не свидетельствует ли тот факт, что премьер не упомянула о "плане Чекерс" в своей недавней речи на съезде Консервативной партии, о том, что план "мертв", Мэй резко ответила: "Нет".

Она продолжила настаивать на том, что ей удалось достичь на переговорах с ЕС "значительного прогресса", и что она по-прежнему рассчитывает на хорошие условия соглашения по Brexit.

Между тем, Мэй сегодня предстоят еще более серьезные дискуссии: она едет на саммит глав государств ЕС в Брюсселе. Лидеры стран Евросоюза, между тем, все больше говорят о возможности сценария, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.