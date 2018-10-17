Названа основная версия крушения Су-27 на Украине

Военнослужащий армии США рядом с украинским истребителем Су-27 во время учений Чистое небо - 2018 на авиабазе в Хмельницкой области

Военнослужащий армии США рядом с украинским истребителем Су-27 во время учений Чистое небо - 2018 на авиабазе в Хмельницкой области

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Основной версией крушения истребителя Су-27 в Винницкой области является нарушение правил полета или предполетной подготовки, рассказал порталу "Обозреватель" пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Украины Андрей Киселев.

Он отметил, что остальные версии следствие тоже пока не исключает.

"Возможны и другие, но это будет известно после того, как мы будем иметь выводы экспертной комиссии Минобороны и авиационно-технической лаборатории, работающих на месте событий", — уточнил Киселев.

Он также добавил, что специалисты изучают летную и прочую документацию, имеющую отношение к разбившемуся Су-27.

Крушение Су-27

Трагедия произошла накануне в ходе учений "Чистое небо — 2018", которые проводятся на Украине с 8 по 19 октября с участием военных из стран НАТО.

При крушении погибли два пилота — американский и украинский военнослужащие.

По информации источников украинских СМИ, перед падением летчики не сообщали о неисправности самолета или иной опасности. Версия о недопонимании между пилотами также исключалась: украинец знал английский язык. В командовании воздушных сил ВСУ отмечают, что Су-27 был исправен.

На учениях отменили мероприятия, запланированные на 18 и 19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка.