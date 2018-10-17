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В мире

В Киеве допустили возвращение на Украину праха Бандеры

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (230)
(обновлено: 15:27 17.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкФакельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры. Архивное фотоФакельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает возможным возвращение в страну праха лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры.

Киево-Печерская лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Я лично… считаю, что у нас на Украине должен быть пантеон героев… Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем для того, чтобы его сделать", — сказал Климкин в среду, комментируя вопрос журналистов о том, возможна ли перевозка праха Бандеры на Украину. Трансляцию вели украинские телеканалы.

По словам Климкина, в среду украинское генконсульство получит предварительные итоги расследования баварской полицией инцидента с могилой Бандеры, которая была осквернена.

"Организации украинских националистов"* действовала на Украине в середине XX века, ее боевым крылом была "Украинская повстанческая армия"*. УПА* была сформирована в октябре 1942 года.

Сотрудники правоохранительных органов Украины у памятника генералу Ватутину в Киеве. 14 октября 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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© Виталий Подвицкий
Кошмар на улице Крещатик
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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Wad Pan
Надеюсь, Климкин готов огласить весь список пантеона героев?
15:56
17.10.2018
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