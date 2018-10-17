Меркель оценила шансы достижения договоренности по Brexit

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что шанс на достижение договоренности об условиях выхода Великобритании из ЕС еще есть, но правительство ФРГ также готовится к варианту "жесткого" Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

"Шанс своевременно достигнуть хорошего и надежного соглашения о выходе Великобритании из ЕС по-прежнему есть", — сказала Меркель в ходе своего выступления в немецком парламенте. Она выразила надежду, что Великобритания после выхода останется тесным и доверительным партнером Европы.

По ее словам, договор об условиях Brexit готов примерно на 90%, но в частности вопрос об ирландской границе остается нерешенным. Она добавила, что ЕС также готовится к возможности "жесткого" выхода Британии из ЕС.

"Мы готовимся ко всем сценариям, в том числе к возможности того, что Великобритания покинет ЕС без договора. Мы в федеральном правительстве начали соответствующе готовиться и к такому варианту", — заявила она.

Трансляция выступления Меркель велась на сайте бундестага.

С воскресенья текущей недели переговоров о Brexit не ведётся, хотя между сторонами остаются нерешенные вопросы, включая и ирландскую границу. При этом глава Евросовета Дональд Туск в сентябре выражал надежду, что "моментом правды" по переговорам о Brexit должен стать саммит глав государств ЕС, который пройдет 17-18 октября.