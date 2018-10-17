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На китайском заводе прокомментировали ситуацию с судном компании "Гудзон"

(обновлено: 15:09 17.10.2018)
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© РИА Новости / Валерия КузораПерейти в фотобанкНаходкинский судоремонтный заводНаходкинский судоремонтный завод
© РИА Новости / Валерия Кузора
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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Китайский судоремонтный завод, где на ремонте стоит судно "Нептун" приморской компании "Гудзон", попавшей под санкции, отказывается завершать работы и препятствует выходу корабля из порта не из-за боязни санкций со стороны США, а из-за отказа российской стороны оплачивать работы по контракту, сообщил РИА Новости представитель судоремонтной компании Sino United Docks Co.,Ltd. (SUD) Янь Чжэнсинь.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ранее в компании "Гудзон" сообщили РИА Новости, что судоремонтный завод в КНР отказывается заканчивать ремонт судна "Нептун" из-за боязни введения вторичных санкций, кроме того, судно не может выйти из порта из-за того, что завод не дает кран для постановки важной детали трюма. Представитель "Гудзона" в среду сообщил, что компания оплатила большую часть работ, даже те, что еще не выполнены.

"Ситуация иная на самом деле, они не хотят платить нам за ремонт, и это основная причина — вы можете спросить владельцев. Они не хотят обсуждать проблемы и пути их решения, они просто хотят, чтобы мы выпустили их судно без оплаты. На мой взгляд, основываясь на международных бизнес-правилах, никто бы такого не принял. И это основная причина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, завод почти закончил ремонт и просит "Гудзон" сесть за стол переговоров и совместно все обсудить. "Они (российская компания) сообщили, что привлекли юриста, на что мы ответили, что также привлечем юриста, чтобы лицом к лицу обсудить этот вопрос", — добавил Янь Чжэнсинь.

Отвечая на вопрос, отказалась ли российская компания платить, он сообщил, что "они теперь даже отказались обсуждать", компания хочет чтобы завод "завершил работу и отправил им судно".

"Я уверен, что в России была бы такая же история, если бы подобное случилось. Со своей стороны мы сейчас лишь хотим провести переговоры, обе стороны в настоящий момент имеют юристов, и мы должны найти подходящее для всех решение этой проблемы. Мы хотим вернуть свои производственные издержки, мы не можем больше вкладывать деньги в их судно, мы не можем допустить еще больше финансовых потерь, так как уже и так довольно много вложили в это судно. И они не хотят платить, они просто хотят, чтобы мы как можно скорее отправили судно, но как тогда мы вернем обратно свои затраты?" — сказал он.

При этом он отметил, что завод может пойти навстречу, если гарантом российской компании выступит государство.

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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"Если ваша страна (Россия) пообещает, даст гарантии, что оплата поступит нам позже, то тогда да, без проблем, мы отправим судно", — добавил собеседник агентства.

Помимо этого, он сообщил, что судно находится на верфи в городе Наньтуне провинции Цзянсу уже почти шесть месяцев. Помимо этого, по словам Янь Чжэнсиня, были заключены дополнительные контракты на поставку запчастей, которые были доставлены на судоремонтный завод с задержкой в 4-5 месяцев.

Порт в Пусане. Архивное фото
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
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"И сейчас они (российская компания) всю ответственность перекладывают на завод. Это не то, как делается нормальный бизнес, если так продолжится, то мы тоже привлечем наше правительство к этому делу", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. В конце сентября компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт. Позже в компании заявляли, что их суда не могут зайти в порты Южной Кореи, так как власти внесли их в черные списки.

О других случаях задержания судов с российским экипажем читайте в справке РИА Новости >>

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