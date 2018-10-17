Глава МИД Германии отложил визит в Саудовскую Аравию из-за дела Хашукджи

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отложил свою поездку в Саудовскую Аравию в связи с ситуацией вокруг пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.

"Что касается планов моей поездки, то мы действительно предусматривали это в рамках диалога с Саудовской Аравией. Теперь мы снова подождем", — сказал Маас, добавив, что в Берлине намерены дождаться заявления Эр-Рияда по поводу Хашукджи, которое станет "основанием для решения о том, действительно ли поездка в Саудовскую Аравию на данный момент имеет смысл для нас или, скорее, нет".

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.