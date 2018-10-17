В ЛНР сообщили о нестыковках в отчетах о небоевых потерях силовиков

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко в среду сообщил о нестыковках в отчетах военной прокуратуры Украины о небоевых потерях в рядах украинских силовиков

Во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала военных действий в 2014 году в Донбассе почти 900 украинских военных погибли в результате небоевых потерь, а именно самоубийств или умышленных убийств.

"Военный прокурор Украины своими противоречивыми заявлениями только подтверждает факт сокрытия реального положения дел в украинской армии", — заявил на брифинге Марочко.

По его словам, в феврале 2018 года Матиос озвучил, что всего за время проведения военной операции покончили с собой более 500 силовиков, в апреле он сообщил о более 1000 военнослужащих, а во вторник в заявлении указали 900 человек.

"Даже если брать во внимание и считать достоверными его цифры, то потери из-за суицидов за неполный 2018 год составили свыше 400 человек, а это более одного случая в день", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.