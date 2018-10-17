В Индии усилили безопасность перед открытием храма по решению суда

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт — РИА Новости. Тысячи полицейских заступили на дежурство в индийском штате Керала в преддверии открытия одного из самых известных храмов страны — храма бога Айяппана, который на протяжении многих веков оставался недоступным для женщин, пишет газета Hindustan Times.

Храм Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну — расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам в возрасте от 10 до 50 лет запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы обязаны хранить целомудрие своего бога, а потому входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.

Что характерно, никаких ограничений для женщин при посещении других храмов не существует, в том числе на посещение храмов того же божества. На это обратил внимание Верховный суд Индии, который своим вердиктом в конце сентября положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права.

Как пишет Hindustan Times, после недельного перерыва храм откроется в 17 часов среды по местному времени (14.30 мск), и власти полагают, что провокаций со стороны радикально настроенных индусов избежать не удастся. Последние, в свою очередь, еще накануне развернули в Сабаримале несколько палаточных лагерей и подтвердили готовность протестовать против посещения женщинами из главных индуистских святынь, несмотря на решение суда. Некоторые из активистов угрожают самосожжением. По информации издания, все силы в это день приведены в состояние повышенной готовности.