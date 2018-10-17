СМИ сообщили о причастности саудовского генконсула к убийству Хашукджи

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби причастен к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее источник в МИД Турции подтвердил РИА Новости запланированный на вторник осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, однако позднее он был отложен, так как члены совместной рабочей группы по расследованию дела Хашукджи со стороны Саудовской Аравии не смогли принять участие в следственных действиях. Во вторник саудовский генконсул покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи.

По информации газеты, следствие по делу Хашукджи располагает аудиозаписями, сделанными в саудовском консульстве в день исчезновения журналиста. На одной из них можно услышать, как аль Утейби говорит Хашукджи: "Если хочешь жить, молчи!"

Сообщается также, что Хашукджи подвергался пыткам перед убийством: его пальцы были отрезаны во время допроса, после чего он был обезглавлен. Согласно аудиозаписи, саудовский консул говорит убийцам журналиста: "Сделайте это снаружи. Из-за вас у меня будут неприятности".

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более девяти часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.