Рябков рассказал, каким должен быть ответ на новые санкции США против Ирана

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США намерены использовать свое доминирование в мировых финансах и уникальный статус доллара в качестве мировой резервной валюты, чтобы ослабить позиции Ирана, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас очевидно, что США вознамерились использовать свое доминирующее положение в сфере международных финансов и уникальный статус доллара в качестве мировой резервной валюты для достижения понятных нам, по крайней мере и, я уверен, понятных в Иране геополитических целей: они стремятся ослабить иранские позиции", — сказал Рябков, комментируя введенные накануне Вашингтоном новые санкции в отношении Тегерана.

"Ответом на это может быть только создание защитных механизмов от всепроникающего воздействия американской банковско-финансовой системы и укрепление сотрудничества здравомыслящих сил в противодействии этому нелегитимному разрушительному курсу Вашингтона", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.