Эксперт прокомментировал дальнейшее развитие ситуации вокруг сектора Газа

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Развитие ситуации между Израилем и Палестиной будет зависеть от того, как стороны оценят ущерб от последних событий вокруг сектора Газа, при этом возможно, что напряжение между сторонами снизится через несколько дней, считает ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Минувшей ночью неизвестные палестинские боевики выпустили две ракеты, одна из которых повредила жилой дом в крупном южном городе Беер-Шеве, вторая упала в Средиземное море напротив агломерации Гуш-Дан — самой густонаселенной части Израиля. В ответ на это израильская авиация атаковала два десятка объектов палестинских боевиков в секторе Газа.

Ударом с воздуха по группе боевиков была также сорвана попытка запуска еще одной ракеты в направлении города Ашкелона. В результате этого удара был убит палестинец, сообщали ранее медики в секторе Газа. Сообщалось также, что Израиль закрывает границу с сектором Газа в ответ на палестинский обстрел.

По мнению Зинина, в оценках дальнейшего развития ситуации вокруг сектора Газа много неясного. "Много неясного. Это (возможная эскалация – ред.) будет зависеть от того, как Израиль оценит ситуацию", — сказал Зинин РИА Новости. При этом он добавил, что возможная эскалация ситуации также будет зависеть и от оценок палестинской стороны.

По его словам, в секторе Газа понимают, что действия палестинских боевиков могут негативно сказаться и на палестинцах, живущих в Израиле.

"Меры касаются и (палестинского) населения, в частности, затрудняют его передвижение", — пояснил Зинин.

При этом эксперт не исключил, что очередное напряжение между Израилем и Палестиной может сойти на нет в ближайшие несколько дней. "Возможно, через день-два (может сойти на нет)", — добавил он.

Основные группировки палестинских боевиков в секторе Газа выступили с осуждением ракетного обстрела Израиля, назвав его "безответственной" попыткой сорвать посреднические усилия, которые предпринимает Египет для долгосрочного урегулирования с Израилем.

За последние месяцы палестинские боевики и израильская армия уже несколько раз обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.