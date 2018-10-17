Россиян предупредили о вспышке кори в Европе и на Украине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание россиян на вспышку кори в Европе и на Украине.

"На сегодняшний день 53 тысячи случаев кори уже зарегистрированы в Европе… 53 тысячи случаев за 9 месяцев 2018 года — это гораздо больше, чем за предыдущие 9 лет в Европе. За предыдущие 9 лет было 24 тысячи всего", — заявила Попова журналистам.

Она добавила, что, собираясь в путешествие, надо проверить, есть ли прививки. При этом за счёт бюджетных средств от кори прививаются люди до 55 лет.

Попова также подчеркнула, что в России рост заболевания в начале года был отмечен, но он незначительный, в два раза меньше, чем в 2014 году.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, крайне высокий уровень заболевания корью на Украине. "Почти 30 тысяч приходятся на Украину", — сказала она.

"Знать об этом, иметь это в виду нужно обязательно", — заявила Попова.

Также, по словам Поповой, представляет опасность дифтерия, а в странах Азии и Африки — холера, брюшной тиф и ряд заболеваний, переносчиками которых являются насекомые.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.