ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о сексуальной ориентации Гитлера

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Адольфу Гитлеру были свойственны и гомосексуальная и гетеросексуальная ориентации, говорится в рассекреченном докладе ЦРУ о жизни фюрера.
Факты о жизни Гитлера основаны на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга фюрера в 20-е — 30-е годы XX века, который затем эмигрировал в США.
Утверждается, что Гитлеру были присущи "садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости", он испытывал "эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами".
Кроме того, говорится, что Гитлера влекло к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Гесс, как утверждается в докладе, был гомосексуалистом и носил прозвище "Фройлен Анна" за его "привычку одеваться в женские наряды".
Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.
Точная дата смерти фюрера
Факт самоубийства Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года до сих пор оспаривается некоторыми учеными. Однако ранее французские ученые провели первое с 1946 года исследование фрагментов зубов Гитлера и установили точную дату его смерти. Об этом сообщает Phys.org.
Исследователи заявили, что останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Экспертиза подтвердила, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года.
Специалисты отмечают, что ранее ученые затруднялись определить, что именно стало причиной смерти нацистского диктатора. После осмотра останков ученые обнаружили следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.
Последний ужин
Кроме того, около года назад были обнародованы письма повара Адольфа Гитлера Констанции Манциарли. В них были описаны предпочтения фюрера в еде и его предсмертный ужин, сообщает Focus.
Согласно воспоминаниям повара, Гитлер в основном придерживался диеты и не употреблял мяса, однако любил пироги, приготовлением которых занималась Манциарли.
Сообщается также, что 30 апреля 1945 года женщину вызвали в бункер Гитлера, где распорядились приготовить ему последний ужин — яичницу и картофельное пюре. При этом Манциарли одной из первых узнала о самоубийстве фюрера, подчеркивает издание.