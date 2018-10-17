ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о сексуальной ориентации Гитлера

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Адольфу Гитлеру были свойственны и гомосексуальная и гетеросексуальная ориентации, говорится в рассекреченном докладе ЦРУ о жизни фюрера.

Документ составил антрополог Генри Филд в 1943 году. Он написал 70-страничный доклад для Управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ.

Факты о жизни Гитлера основаны на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга фюрера в 20-е — 30-е годы XX века, который затем эмигрировал в США.

Утверждается, что Гитлеру были присущи "садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости", он испытывал "эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами".

Кроме того, говорится, что Гитлера влекло к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Гесс, как утверждается в докладе, был гомосексуалистом и носил прозвище "Фройлен Анна" за его "привычку одеваться в женские наряды".

Тем не менее, в документе подчеркивается, что на протяжении жизни в фюрере сочеталась двойная сексуальная ориентация.

Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.

Точная дата смерти фюрера

Факт самоубийства Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года до сих пор оспаривается некоторыми учеными. Однако ранее французские ученые провели первое с 1946 года исследование фрагментов зубов Гитлера и установили точную дату его смерти. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи заявили, что останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Экспертиза подтвердила, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года.

"Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны", — сказал руководитель экспертной группы Филипп Шарлье.

Специалисты отмечают, что ранее ученые затруднялись определить, что именно стало причиной смерти нацистского диктатора. После осмотра останков ученые обнаружили следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.

Последний ужин

Кроме того, около года назад были обнародованы письма повара Адольфа Гитлера Констанции Манциарли. В них были описаны предпочтения фюрера в еде и его предсмертный ужин, сообщает Focus.

Отмечается, что женщина получила свою должность случайно после того, как Гитлер узнал о "неарийском" происхождении предыдущего диетолога. Манциарли пишет, что не хотела работать на нацистов, однако не смогла отказаться из страха.

Согласно воспоминаниям повара, Гитлер в основном придерживался диеты и не употреблял мяса, однако любил пироги, приготовлением которых занималась Манциарли.

Сообщается также, что 30 апреля 1945 года женщину вызвали в бункер Гитлера, где распорядились приготовить ему последний ужин — яичницу и картофельное пюре. При этом Манциарли одной из первых узнала о самоубийстве фюрера, подчеркивает издание.