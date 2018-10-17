ТБИЛИСИ, 17 окт — РИА Новости. Главная прокуратура Грузии установила, что убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили было санкционировано Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении ведомства.
Во время обыска у еще одного обвиняемого нашли две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года, где обсуждается подготовка убийства. Согласно записям, один из обвиняемых, Г. Д., пытался подключить к делу охранника Патаркацишвили.
"Во время разговора Г. Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был их политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ", — заявили в прокуратуре.
Ведомство отмечает, что на второй аудиозаписи экс-чиновники обсуждают подготовку преступления, они устанавливают списки окружения бизнесмена, охраны, изучают его ежедневный маршрут. Они также рассматривают разные версии убийства — "в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти".
В этой записи подтверждается, что "все вопросы по методам ликвидации согласовываются с Датой Ахалая".
Задержанным экс-чиновникам грозит от 16 до 20 лет тюремного наказания. Следствие по делу продолжается.
Смерть Патаркацишвили
За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой. Он заявил о создании в Грузии оппозиционной партии и выставил свою кандидатуру на президентские выборы.
Сейчас семья Патаркацишвили владеет телекомпанией "Имеди" и Руставским металлургическим заводом.