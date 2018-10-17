Тысячи человек собрались в Киеве на митинге профсоюзов

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. В Киеве в правительственном квартале проходит многотысячный митинг федерации профсоюзов Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Федерация от имени пяти миллионов ее членов выдвинула несколько требований.

Во-первых, они настаивают на обеспечении надлежащего развития производства для создания рабочих мест. Также митингующие требуют установить прожиточный минимум для работоспособных лиц на уровне 5,1 тысячи гривен (184 доллара), минимальную зарплату не менее 7,7 тысячи гривен (274,2 доллара) и минимальную пенсию не ниже 2,8 тысячи гривен (101,1 доллара).

Еще одно условие — не повышать цены на природный газ, тарифы на коммунальные и транспортные услуги.

Федерация профсоюзов также считает необходимым обеспечение защиты населения через механизм субсидий.

Кроме того, протестующие требуют предусмотреть в бюджете на следующий год расходы на образование (7% от ВВП), здравоохранение (5% от ВВП), социальную защиту, стипендии для молодежи, развитие отраслей экономики.

Также власть, по их мнению, должна безотлагательно выплатить долги по заработной плате более чем сотне тысяч работников.

Присутствующие на акции протеста шахтеры стучат касками, остальные собравшиеся держат в руках флаги профсоюзов и плакаты. Митинг проходит спокойно, у правительственных зданий дежурят сотрудники МВД.Улица Грушевского и прилегающие к ней трассы перекрыты.