В Черногории отказались от обвинений России в организации госпереворота

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что не связывает обвинения с попыткой госпереворота в Черногории в октябре 2016 года с Россией в целом, по его словам, речь идет лишь об "отдельных сотрудниках служб безопасности".

Ранее в октябре МИД РФ отмечал, что Катнич "решил включиться в соревнование за выдвижение наиболее абсурдных обвинений" против России. В ведомстве подчеркнули, что "этот деятель черногорской юстиции уже на протяжении почти двух лет занимается активным поиском несуществующих "неопровержимых доказательств" совершения в октябре 2016 года "государственного переворота" в Подгорице, в котором якобы участвовали "агенты ГРУ".

"Я никогда не обвинял официальную Москву. Российское государство — это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150 миллионов россиян. Я обвинял отдельных сотрудников служб безопасности, агентов ГРУ и отдельных казаков. Если это — официальная Москва, тогда мы ее обвинили", — заявил Катнич изданию "Дан".

Правоохранительные органы Черногории в день парламентских выборов 16 октября 2016 года задержали два десятка человек по подозрению в организации вооруженного переворота. Власти страны после этого неоднократно обвиняли Москву в причастности к попытке путча. Россия обвинения неоднократно отвергала. Суд продолжается до сих пор.

Часть задержанных пошли на сделку со следствием и признали вину в обмен на смягченное наказание. Обвинение было выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.