Двадцать журналисток поддержали обвинения против индийского министра

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт — РИА Новости. Группа из 20 журналисток выступила в поддержку своей коллеги Прии Рамани, выдвинувшей обвинения в сексуальных домогательствах против государственного министра иностранных дел Индии Мобашара Джаведа Акбара.

"Рамани не одинока в своей борьбе. Мы хотели бы попросить уважаемый суд, который будет рассматривать иск о клевете, также ознакомиться с показаниями, касающимися сексуальных домогательств в отношении нас, а также с показаниями тех, кто стал свидетелями таких домогательств", — говорится в совместном заявлении журналисток, которое цитирует телеканал NDTV.

Акбар, в прошлом занимавший высокие должности в таких крупных изданиях, как Telegraph и Asian Age, оказался в центре громкого скандала после того, как на минувшей неделе против него выступила известная журналистка Прия Рамани. Вскоре после этого обвинения в адрес чиновника выдвинули и другие женщины, которые либо сами стали жертвами домогательств, либо были свидетельницами такого поведения со стороны Акбара.

Обвинения выдвинуты в рамках набирающего популярность движения MeToo, призванного осудить сексуальные домогательства и разоблачить причастных к ним влиятельных и публичных людей. Некоторые из "потерпевших" утверждают, что госминистр приглашал их для проведения интервью в номера гостиниц, другие обвиняют его в непристойном поведении в его собственном офисе.

Госминистр отвергает все выдвинутые против него обвинения, отмечая их "ложный, необоснованный и дикий характер". Акбар считает, что этот скандал может быть попыткой опорочить его имя в преддверии приближающихся всеобщих выборов в Индии. Ранее чиновник заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне продолжающегося скандала, а накануне он подал иск о клевете в отношении обвинившей его журналистки. Как сообщили ранее РИА Новости в суде Patiala House в Нью-Дели, данный иск будет рассмотрен 18 октября.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж ранее отказалась публично комментировать обвинения против своего подчиненного. Премьер-министр страны Нарендра Моди до сих пор также не высказал никакой оценки по поводу происходящего.