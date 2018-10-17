Украинские силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено восемь домов, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 26 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 25 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке и на юге ДНР повреждено восемь домов и линия электропередачи.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 106 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.