ВВС Израиля атаковали 20 целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала два десятка объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с их стороны, сказал на брифинге для журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Бомбардировки начались после того, как с территории анклава были выпущены две ракеты, одна из которых повредила жилой дом в крупном южном городе Беер-Шеве, а вторая упала в Средиземное море напротив агломерации Гуш-Дан — самой густонаселенной части Израиля.

"Мы атаковали приблизительно 20 целей, имевших однозначно военный характер — ничего гражданского", — сказал офицер. Среди объектов, которые подверглись бомбардировке, он назвал подземный туннель и оружейные мастерские.

Ударом с воздуха по группе боевиков была также сорвана попытка запуска еще одной ракеты в направлении города Ашкелона. В результате этого удара был убит палестинец, сообщали ранее медики в секторе Газа.

Конрикус добавил, что все удары по целям в палестинском анклаве наносились с применением "воздушных платформ".