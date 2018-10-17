В секторе Газа сообщили о гибели палестинца в результате авиаудара Израиля

ГАЗА, 17 окт — РИА Новости. Палестинец погиб, попав под удар израильской авиации в секторе Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Израильтяне говорят, что атаковали в северной части анклава группу боевиков, сорвав попытку очередного ракетного обстрела.
"В районе города Бейт-Хануна в результате израильской агрессии погиб 25-летний палестинец", — сказал собеседник агентства.
Помимо точечного удара по "ракетчикам", авиация с утра бомбит объекты палестинских военизированных группировок в других частях анклава. Израиль называет бомбардировки ответом на ночной запуск двух палестинских ракет, одна из которых повредила жилой дом в крупном городе Беер-Шеве на юге страны.