Остроумный ответ в тесте школьника из США вызвал споры в Сети

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Учительница одной из школ Калифорнии Эвелин Лизетт опубликовала оригинальный ответ своего ученика на задачу и неожиданно набрала несколько тысяч лайков и сотни комментариев от пользователей по всему миру.

Женщина предложила школьникам возможность набрать один дополнительный балл в тесте, рассказав ей анекдот. Один из семиклассников ответил двумя словами: "Наш президент".

​"Анекдот" расколол подписчиков Лизетт на два лагеря. Часть комментаторов оценили честность подростка, других возмутило неуважение к лидеру страну, каким бы он ни был. В ответ на это учительница заявила, что не собирается лишать своих учеников права на свободу слова, независимо от их политических воззрений.

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"Ваша задача как учителянаучить детей уважать нашу Конституцию <…> Если бы вы учили моих детей, я бы добилась вашего увольнения"возмутилась пользователь Eileen.

"Нет моя задача — учить детей математике", — возразила Лизетт.

На вопрос, сколько баллов учительница добавила ученику за такой ответ, она ответила: "Один балл… Но он и так сделал все на 5+, и без этого балла".

Некоторых пользователей удивил неровный и неразборчивый почерк семиклассника.

"Судя по почерку, перед нами будущий доктор", — пошутил Haemaker.