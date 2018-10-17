Остроумный ответ в тесте школьника из США вызвал споры в Сети

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Учительница одной из школ Калифорнии Эвелин Лизетт опубликовала оригинальный ответ своего ученика на задачу и неожиданно набрала несколько тысяч лайков и сотни комментариев от пользователей по всему миру.
Женщина предложила школьникам возможность набрать один дополнительный балл в тесте, рассказав ей анекдот. Один из семиклассников ответил двумя словами: "Наш президент".
Grading papers. This legit made my night. @realDonaldTrump #Trump pic.twitter.com/MyZu2aykQR— Evelyn Lizette ☀️ (@EvelynALizette) 15 октября 2018 г.
"Анекдот" расколол подписчиков Лизетт на два лагеря. Часть комментаторов оценили честность подростка, других возмутило неуважение к лидеру страну, каким бы он ни был. В ответ на это учительница заявила, что не собирается лишать своих учеников права на свободу слова, независимо от их политических воззрений.
"Нет моя задача — учить детей математике", — возразила Лизетт.
На вопрос, сколько баллов учительница добавила ученику за такой ответ, она ответила: "Один балл… Но он и так сделал все на 5+, и без этого балла".
Некоторых пользователей удивил неровный и неразборчивый почерк семиклассника.
"Судя по почерку, перед нами будущий доктор", — пошутил Haemaker.