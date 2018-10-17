В секторе Газа сообщили о трех раненых в результате ударов ВВС Израиля

ГАЗА, 17 окт — РИА Новости. Трое палестинцев получили ранения, попав под израильские бомбежки в секторе Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

ВВС Израиля атакуют в анклаве объекты военного назначения в ответ на запуск двух палестинских ракет, одна из которых минувшей ночью повредила жилой дом в крупном городе Беер-Шеве.

"В больницу Абу Юсиф аль-Наджар в городе Рафахе поступили трое пострадавших от израильских ударов", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ночью также скончался 27-летний палестинец, накануне получивший ранения в столкновениях с израильскими военными на севере сектора Газа.

Помимо Рафаха, который расположен в южной части анклава, под удары израильской авиации попал по меньшей мере один объект местных военизированных группировок в столичном городе Газе, сообщили РИА Новости очевидцы.