На Украине продолжат полеты на учениях, несмотря на крушение Су-27

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Руководство многонациональных авиационных учений "Чистое небо-2018" разрешило продлить полеты авиатехники после крушения Су-27УБ в Винницкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Общим руководством "Чистое небо-2018" принято решение о продлении полетов всех типов авиатехники", — говорится в сообщении.

Добавляется, что вся авиационная техника соответствует всем техническим требованиям.

Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным ведомства, два пилота — военные из США и Украины — погибли. Однако позднее Генштаб удалил из сообщения упоминание об американском военном. При этом ВВС США заявили, что американский военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" с участием военных из стран НАТО.