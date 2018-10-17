Палестинская ракета упала в море около самой густонаселенной части Израиля

След от ракеты, выпущенной во время учений боевиками ХАМАС в городе Газа. Архивное фото

След от ракеты, выпущенной во время учений боевиками ХАМАС в городе Газа. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Одна из двух палестинских ракет, выпущенных из сектора Газа минувшей ночью, упала в Средиземное море напротив самой густонаселенной части Израиля, сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Первый снаряд повредил жилой дом в 200-тысячном южном городе Беер-Шеве. В ответ на обстрел израильская авиация с утра бомбит объекты военизированных группировок в секторе Газа.

"Она (вторая ракета — ред.) упала в море в районе Гуш-Дана", — сказал собеседница агентства.

Гуш-Дан — это крупнейшая агломерация в стране с населением свыше трех миллионов человек. Ее частью является город Тель-Авив. В направлении Гуш-Дана палестинцы последний раз стреляли более четырех лет назад.

В последние дни премьер-министр и министр обороны Израиля говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе.