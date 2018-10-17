Названо имя командира экипажа разбившегося на Украине Су-27

фейсбук-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Петренко занимал должность заместителя командующего авиации, а также был начальником авиации воздушного командования "Восток" Воздушных вооруженных сил Украины, уточняется в сообщении.
Имя второго пилота не раскрывается.
О крушении стало известно накануне. Сначала сообщалось, что погибли пилоты с Украины и США. Однако позднее Генштаб удалил упоминание об американском военном.
При этом ВВС США заявили, что их военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.
На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.