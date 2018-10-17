Трамп заявил, что США должны конкурировать с Россией на рынке энергетики

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит такую политику, чтобы США составляли России конкуренцию на рынке в энергетической отрасли.

"Посмотрите на мою политику в сфере энергетики… Я делаю нашу страну открытой для природного газа, нефти. Для России это конкуренция", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Американский президент подчеркнул, что именно он поднял вопрос о том, что Германия платит "миллиарды долларов за природный газ" России.

"Все знали об этом, но никто не говорил. Я поднял эту проблему", — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.