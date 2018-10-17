ВВС США ответили на сообщение о гибели американца в аварии с Су-27

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ВВС США подтвердили, что американский военный участвовал в крушении украинского истребителя Су-27 в Винницкой области, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В ВВС США отметили, что на данный момент не могут подтвердить гибель американского гражданина или его ранение. На данный момент инцидент находится на стадии расследования.

При этом Военная прокуратура Украины заявила, что при крушении самолета погибли два пилота — офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Тем не менее позже из сообщения ведомства удалили информацию о гражданстве жертв инцидента с истребителем.

Также сообщение о гражданстве погибших пилотов удалили и в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее стало известно о крушении украинского самолета Су-27 в Винницкой области. Согласно удаленному заявлению Генштаба ВСУ, один из двух погибших при инциденте был гражданином США.