ВВС США ответили на сообщение о гибели американца в аварии с Су-27

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ВВС США подтвердили, что американский военный участвовал в крушении украинского истребителя Су-27 в Винницкой области, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
При этом Военная прокуратура Украины заявила, что при крушении самолета погибли два пилота — офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Тем не менее позже из сообщения ведомства удалили информацию о гражданстве жертв инцидента с истребителем.
Также сообщение о гражданстве погибших пилотов удалили и в Генеральном штабе ВСУ.
Ранее стало известно о крушении украинского самолета Су-27 в Винницкой области. Согласно удаленному заявлению Генштаба ВСУ, один из двух погибших при инциденте был гражданином США.