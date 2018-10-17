В Таиланде обсуждается ужесточение закона о кибербезопасности

БАНГКОК, 17 окт – РИА Новости. Таиланд готовится принять новую, более жесткую редакцию закона о кибербезопасности, которая позволит властям вести тайное наблюдение за действиями граждан в интернете и социальных сетях, а также конфисковать устройства и серверы без судебного ордера, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Издание сообщает, что законопроект, который сейчас находится на стадии ограниченного публичного обсуждения в рамках системы министерства цифровой экономики и общества Таиланда, может быть одобрен кабинетом министров в начале следующей недели и передан на рассмотрение парламента страны до конца текущего месяца.

Законопроект предполагает создание Агентства по вопросам кибербезопасности с широкими полномочиями, которые критики закона считают более широкими, чем это необходимо, говорится в сообщении. В соответствии с рассматриваемым сейчас текстом законопроекта, сотрудники агентства будут иметь право изъятия компьютеров и любых других электронных устройств, а также серверов, по подозрению их владельцев в противоправной деятельности в интернете без ордера суда, который остается пока необходимым условием для такого изъятия в рамках прежней, пока действующей редакции закона.

Кроме того, критики новой редакции закона опасаются, что он может быть принят временным парламентом Таиланда еще до всеобщих парламентских выборов, первых с 2011 года, и будет использован военными властями, которые правят в стране с момента государственного переворота, совершенного в мае 2014 года, для подавления агитационных материалов оппозиции в соцсетях и Интернете во время избирательной кампании, сообщает газета.

В соответствии с "дорожной картой возвращения к демократическому правлению" правящего Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство с законодательными полномочиями) выборы должны пройти в Таиланде в первой половине 2019 года.

В настоящее время в Таиланде запрещена любая политическая деятельность. В порядке подготовки к выборам в марте 2018 года военные власти разрешили регистрацию политических партий, а в августе – сентябре были разрешены партийные собрания для выбора руководства партий и кандидатов в депутаты. По плану властей избирательная кампания будет разрешена отдельным постановлением НСМП за несколько месяцев до выборов, окончательная дата проведения которых пока не объявлена.