Глава АП рассказал о диалоге глав аппаратов лидеров России и Китая

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Консультации между руководителями аппаратов глав государств России и Китая стали важной частью двусторонних отношений, заявил глава администрации президента РФ Антон Вайно в среду в Доме народных собраний в Пекине на встрече с руководителем канцелярии центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсяном.

"Механизм взаимодействия администрации президента России и канцелярии ЦК КПК — это неотъемлемая часть стратегического партнерства России и Китая. В рамках этого механизма нам удается обменяться мнениями по различным актуальным вопросам международной повестки дня, российско-китайских отношений и сотрудничества наших ведомств", — сказал Вайно. "Сегодня мы тоже настроены на конструктивный, деловой разговор по всему спектру наших двусторонних отношений", — добавил он.

"Для меня это первый зарубежный визит в качестве руководителя администрации президента. И я считаю очень важным то, что он состоялся именно в КНР", — указал он.

Дин Сюэсян отметил, что консультации между руководителями аппарата ЦК КПК и администрации президента РФ сыграли важную роль в обеспечения успешности контактов между лидерами двух стран.

"Считаем, что этот механизм поистине является новшеством в контактах между Китаем и Россией, и он имеет уникальный характер во внешних контактах КНР и РФ. Это отражает особый характер отношений двух стран и в полной мере демонстрирует их ведущую роль во внешней политике наших государств и отражает их высокий уровень", — подчеркнул он.

Предыдущий раунд таких консультаций прошел в апреле 2017 года в Москве: китайскую делегацию возглавлял занимавший тогда должность главы канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу. С марта этого года он занял должность председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны).