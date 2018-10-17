Глава АП рассказал о диалоге глав аппаратов лидеров России и Китая

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Консультации между руководителями аппаратов глав государств России и Китая стали важной частью двусторонних отношений, заявил глава администрации президента РФ Антон Вайно в среду в Доме народных собраний в Пекине на встрече с руководителем канцелярии центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсяном.
"Для меня это первый зарубежный визит в качестве руководителя администрации президента. И я считаю очень важным то, что он состоялся именно в КНР", — указал он.
Дин Сюэсян отметил, что консультации между руководителями аппарата ЦК КПК и администрации президента РФ сыграли важную роль в обеспечения успешности контактов между лидерами двух стран.
Предыдущий раунд таких консультаций прошел в апреле 2017 года в Москве: китайскую делегацию возглавлял занимавший тогда должность главы канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу. С марта этого года он занял должность председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны).