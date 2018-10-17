Немецкий историк рассказал о "двойных стандартах" Меркель

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Германии во главе с Ангелой Меркель придерживается принципа "двойных стандартов" в своей внешней политике и на протяжении многих лет поддерживает террористов в Сирии. Об этом в статье для газеты Berliner Zeitung пишет немецкий историк Гётц Али.

Когда сирийская армия пытается покончить с террористами ИГ*, Берлин заявляет, что "все, что делает Асад — это зло". Но когда террористы похищают 150 сирийских семей, причем в основном женщин и детей, то пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайбер ничего не может сказать по этому вопросу и попросту отмалчивается, отмечает историк.

Кроме того, когда речь заходит о якобы преступлениях российских спецслужб в Европе, то Берлин сразу же реагирует крайне жестко и рассматривает санкции. Но, когда Саудовскую Аравию подозревают в жестоком убийстве критика режима, журналиста издания Washington Post Джамаля Хашукджи, в правительстве Германии почему-то до сих пор никто не выступил с иницативой ввести санкции против Эр-Рияда, недоумевает Али.

"Когда речь идет о Саудовской Аравии, то правительство руководствуется лишь экономическими интересами", — заявляет он.

В случае же с Сирией немецкий канцлер отказывается признавать, что своим "преступным легкомыслием" она на протяжении долгих лет только поддерживает терроризм.

*Террористическая организация, запрещенная в России