Немецкий историк рассказал о "двойных стандартах" Меркель

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Германии во главе с Ангелой Меркель придерживается принципа "двойных стандартов" в своей внешней политике и на протяжении многих лет поддерживает террористов в Сирии. Об этом в статье для газеты Berliner Zeitung пишет немецкий историк Гётц Али.
Кроме того, когда речь заходит о якобы преступлениях российских спецслужб в Европе, то Берлин сразу же реагирует крайне жестко и рассматривает санкции. Но, когда Саудовскую Аравию подозревают в жестоком убийстве критика режима, журналиста издания Washington Post Джамаля Хашукджи, в правительстве Германии почему-то до сих пор никто не выступил с иницативой ввести санкции против Эр-Рияда, недоумевает Али.
"Когда речь идет о Саудовской Аравии, то правительство руководствуется лишь экономическими интересами", — заявляет он.
В случае же с Сирией немецкий канцлер отказывается признавать, что своим "преступным легкомыслием" она на протяжении долгих лет только поддерживает терроризм.
*Террористическая организация, запрещенная в России