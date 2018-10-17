В ЦРУ заподозрили Гитлера в гомосексуализме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации. Об этом свидетельствует рассекреченный доклад ЦРУ о жизни фюрера.
Как утверждается в докладе, Гитлеру были присущи "садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости". Кроме того, Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Гесс, как утверждается в докладе, был гомосексуалом и носил прозвище "Фройлен Анна" за его "привычку одеваться в женские наряды".
Помимо этого в докладе говорится, что Гитлер испытывал "эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами". При этом утверждается, что, будучи молодым художником, он с 1910 по 1913 годы прожил в мужском пансионе в Вене, который "имел репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых".
Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.