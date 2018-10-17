На Украине заявили о позоре на весь мир

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что его страна переживает позор на весь мир.

Экс-министр напомнил, что в прошлом году президент страны Петр Порошенко внес в Раду законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность. Однако документ так и не был принят.

"Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне", — сказал он.

Также политик назвал позорной работу парламентариев, которые на словах объявляли о желании снять с себя неприкосновенность, а на деле — "тушевались".

"Если на Украине не будет на уровне национальной идеи принято, что закон один для всех, то мне кажется, что не будет Украины. Потому что коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все, кто хотят работать, бороться, побеждать — уезжают. К сожалению, у нас сегодня самый, в моем понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам", — подчеркнул Червоненко.

Помимо этого, он увидел в своей стране признаки развития югославского сценария.

"Или мы сделаем закон один для всех, или, исходя из нашей ситуации и того, что натворили, сделав врагов кругом, я боюсь, что вот это умение жить по-украински, то есть тырить — демократия для меня, а для них закон, и там кум кем-то должен быть — оно погубит Украину уже окончательно, но по всем признакам нас ждет что-то типа югославского варианта. Это так грустно", — заключил бывший министр.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.