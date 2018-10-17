Главы МИД G7 призвали наказать всех виновных в деле Хашукджи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Главы МИД стран G7 призывают привлечь к ответственности всех виновных в исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Канады — страны-председателя G7 в 2018 году.
Главы МИД также подтвердили "приверженность делу защиты свободы слова и свободы прессы". Они добавили, что поощряют сотрудничество Турции и Саудовской Аравии по делу журналиста и надеются, что "Королевство Саудовская Аравия, как заявила, проведет тщательное, достоверное, прозрачное и быстрое расследование".
Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.
Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.