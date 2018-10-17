МИД призвал Брюссель к настойчивости в урегулировании ситуации в Косово

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. МИД РФ призывает Брюссель оказать давление на Приштину для урегулирования ситуации в Косово, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Переговоры властей самопровозглашенной республики и сербского руководства при посредничестве ЕС в Брюсселе фактически сорвались в начале сентября. Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александр Вучич не пожелали встретиться лично, по очереди побеседовали с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, и сторонам не удалось достигнуть ни одной договоренности. Дата следующего раунда диалога лидеров Белграда и Приштины не называлась.

"Брюсселю стоит оказывать больше давления на Приштину, чтобы принудить ее выполнять взятые на себя обязательства в рамках резолюции Совета Безопасности ООН", — заявил Грушко в интервью газете "Известия".

По словам Грушко, переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве Брюсселя должны быть доведены до логического конца — прежде всего в том, что касается нормального функционирования Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Замглавы МИД также отметил, что Евросоюз, взявший на себя роль посредника, должен находить другие инструменты воздействия на косовскую сторону, которая сегодня переговорный процесс не только саботирует, но своими действиями его осложняет.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.