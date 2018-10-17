Помощница госсекретаря США посетит Украину, где обсудит борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Помощница госсекретаря США Кирстен Мэдисон посетит Киев и Копенгаген 17-23 октября для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

"На Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро, службы по охране госграниц, а также с членами гражданского общества для продвижения поддерживаемых США реформ в судебном секторе на Украине", — следует из распространенного госдепом сообщения.