Путин обсудит с президентом Египта в Сочи возобновление полетов и ВТС

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи обсудят широкий круг вопросов: возобновление полетов, строительство АЭС и военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Ас-Сиси прибыл с официальным визитом в Россию днем ранее. В Москве он пообщался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. После этого ас-Сиси прилетел в Сочи, где за ужином поговорил с Путиным.

Сам президент Египта накануне переговоров заявил, что его диалог с российским коллегой Путиным внесет вклад в достижение целей по сотрудничеству между двумя странами.

Сирия, Ливия, Йемен

Одной из тем переговоров станет международная повестка. Лидеры планируют обсудить Сирию, Ливию, Йемен и палестино-израильское урегулирование.

Ас-Сиси днем ранее заявил об отсутствии альтернативы политическому процессу в Сирии и отметил необходимость активизации работы конституционной комиссии.

Египет вместе с Великобританией, Германией, США, Францией, Иорданией и Саудовской Аравией входит в так называемую "малую группу" по Сирии. Они настаивают на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой.

В заявлении от 27 сентября они предложили Де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что сделано для этого. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланника, считая, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

Авиасообщение

Еще одна тема — возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Египтом. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на повестке дня вопрос о возобновлении чартерных туристических полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

После крушения в конце октября 2015 года самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом, Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря.

В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры по восстановлению чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Однако переговоры до сих пор не возобновились.

ВТС и АЭС

Ожидается, что Ас-Сиси в Сочи покажут военную технику, которую в будущем может покупать Египет, а также автомобили Aurus.

Ушаков также рассказал, что Путин и лидер Египта на переговорах рассмотрят ход строительства АЭС "Эль-Дабаа" и вопрос создания российской промышленной зоны. Соответствующие контракты были подписаны по итогам предыдущего саммита в Каире.

Как ожидается, на переговорах также будет поднят вопрос создания в Египте российской промышленной зоны.

Россия и Египет 2 февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.

Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в нынешнем году вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции.